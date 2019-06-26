سلطنة عمان تقرر فتح سفارة لها لدى دولة فلسطين والخارجية ترحب

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة لدى دولة فلسطين.‏وأعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، أن السلطنة قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار سلطنة عمان الشقيقة، واعتبرته امتدادا طبيعيا لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا وقضاياه وحقوقه العادلة والمشروعة.واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة ستساهم في تعميق وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول كافة القضايا.وأكدت أن دولة فلسطين ستقدم كافة التسهيلات لإنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، بما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني.