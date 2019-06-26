حريق يلتهم مئات أشجار الزيتون في قرية عانين غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنالتهم حريق هائل مئات أشجار الزيتون اثر اشتعال النيران، اليوم الأربعاء، بعشرات الدونمات من الأراضي الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري في قرية عانين غرب جنين.وذكر الدفاع المدني، أن الحريق لا يزال مستمر بمحاذاة وداخل الجدار، حيث لا تزال طواقم الدفاع المدني تعمل على اخماد النيران، بحسب ما جاء على موقع (وكالة وفا).