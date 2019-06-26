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الحريري: لبنان ضد (صفقة القرن) ودستورنا يمنع التوطين

الحريري: لبنان ضد (صفقة القرن) ودستورنا يمنع التوطين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء: "إن الحكومة ومجلس النواب في لبنان ضد صفقة القرن، وإن الدستور اللبناني يمنع التوطين".

جاءت تصريحات الحريري خلال جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني حول ما تسمى "صفقة القرن" الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية.

وأكد الحريري أن تنامي الديون على لبنان مسؤولية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، ولا علاقة لذلك بالتوطين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقاطع لبنان الورشة الأمريكية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، بعد توجيه دعوة له للمشاركة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انتقد "ورشة البحرين"، وقال: "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة للتصرف".

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