شؤون فلسطينية

عائلة مقدسية تستكمل هدم بنايتها في سلوان

عائلة مقدسية تستكمل هدم بنايتها في سلوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استكمل الشقيقان حاتم وباسل العباسي، اليوم الأربعاء، هدم بنايتهما السكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت عائلة العباسي بدأت الأسبوع الماضي بهدم البناية بأمر من بلدية الاحتلال تجنبا لهدمها من قبل البلدية، وتحميل العائلة تكلفة الهدم والحراسة والطواقم المرافقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

من جهة أخرى، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال تحاول اقتحام منزل عائلة صيام في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقوة.

وأوضح أن أفراد العائلة تصدوا لمحاولة إخلاء المنزل وطردهم لصالح المستوطنين، وسط مشادات كلامية وتهديدات بالاعتداء واعتقال أفراد العائلة.

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