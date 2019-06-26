شؤون فلسطينية

الرئيس عباس والملك عبد الله: متمسكون بمبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين

الرئيس عباس والملك عبد الله: متمسكون بمبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، الموقف الفلسطيني الأردني المشترك الثابت المتمسك بمبادرة السلام العربية والقائم على رؤية حل الدولتين، وأن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الرئيس، موقف العاهل الأردني ومواقف المملكة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

واتفق الزعيمان على تعزيز التنسيق والتشاور في هذه الظروف الدقيقة والحساسة.

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