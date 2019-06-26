بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غدا الخميس، سيكون للحافلتان الثانية والثالثة من كشف (6/25)
وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدا عند الساعة السابعة صباحاً، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غدا الخميس، سيكون للحافلتان الثانية والثالثة من كشف (6/25)
وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدا عند الساعة السابعة صباحاً، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.
وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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