منذ الصباح.. ثمانية حرائق اندلعت بمستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، باندلاع عدة حرائق في مستوطنات مختلفة بمنطقة غلاف غزة، وذلك بفعل البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة.وأشار اعلام الاحتلال، ‘إلى أن عدد الحرائق التي اندلعت منذ صباح اليوم الأربعاء، وحتى اللحظة وصلت الى ثمانية حرائق، بفعل البالونات الحارقة.وبين اعلام الاحتلال إلى أن الحرائق تمركزت في مستوطنات (نير اسحق)، والمجلس الإقليمي (أشكول)، وكيبوتس (بيئيري)، و(نير عام) و(ناحل عوز).ويذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد قررت منع ادخال الوقود الى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.