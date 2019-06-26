يمكن أن تنجح.. أول تعليق سعودي رسمي على ورشة "المنامة" الاقتصادية





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء: أنه يمكن أن تنجح إذ أنها تشمل القطاع الخاص، وإذا كان هناك أمل في السلام.



وتابع خلال ورشة عمل اقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، أنه يعتقد أن من الممكن تنفيذ الخطة إذا آمن الناس بأن من الممكن تنفيذها.



وأشار إلى أن السبيل لإقناع الناس بها هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة وباقية وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف.







وترعى الولايات المتحدة حاليا ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة الشق الاقتصادي لخطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، وسط رفض فلسطيني رسمي شعبي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة السعودي، محمد الشيخ: إن خطة اقتصادية طرحها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض للأراضي الفلسطينية.