هزة أرضية تضرب منطقة البحر الميت

رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية، ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت، وشعر بها السكان في المنطقة.وبحسب التقارير الأولية فقد بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريختر، وعلم أنها كانت على عمق كيلومتر واحد من سطح الأرض، وبحسب (عرب 48).وكانت قد ضربت البلاد الشهر الماضي هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجة، وكان مركزها على بعد 200 كيلومتر من السواحل، وعلى عمق 10 كيلومترات.وفي كانون الثاني/ يناير الفائت ضربت شمالي البلاد هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 درجة، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وكانت منطقة البحر الميت قد تعرضت في الخامس من آب/ أغسطس من العام الماضي 2018 لهزة أرضية، بلغت شدتها 2.7 درجة، على عمق 15 كيلومترا من سطح الأرض.كما ضربت البحر الميت هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجة في الثلاثين من تموز/ يوليو عام 2015، بعد نحو شهر واحد من هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 5.5 وكان مركزها في البحر الأحمر، على بعد 90 كيلومترا من العقبة.يشار إلى أن مراقب الدولة كان قد نشر في تموز/ يوليو من العام الماضي تقريرا خاصا فحص جاهزية البلاد لهزة أرضية قوية، وتبين أن إسرائيل ليست مستعدة كما يجب.وجاء التقرير في أعقاب سلسلة من الهزات الأرضية التي ضربت شمالي البلاد، وخاصة بحيرة طبرية.يشار إلى أن الحديث عن هزات أرضية على الشق السوري الإفريقي الذي يشهد باستمرار وقوع هزات أرضية خفيفة، علما أن بلادنا تتعرض أيضا لهزة أرضية مدمرة بمعدل كل 90 إلى 100 عام.