في آخر أيام الامتحانات.. طلبة الثانوية العامة يؤكدون سهولة "التكنولوجيا"

خاص دنيا الوطنأعرب عدد كبير من طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" في مدينة غزة اليوم الأربعاء، عن رضاهم الكبير من امتحان "التكنولوجيا" الذي تقدموا له في اليوم الأخير من الامتحانات.ورصدت "دنيا الوطن" آراء طلبة الثانوية العامة، حيث أكدوا سهولة وسلاسة الامتحان، مشددين على أنه من أسهل الامتحانات الذين تقدموا لها هذا العام.وطالب الطلبة وزارة التربية والتعليم بمراعاتهم أثناء التصحيح، نظراً لصعوبة بعض الامتحانات مثل الفيزياء واللغة الإنجليزية.