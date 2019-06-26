شؤون فلسطينية

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي
محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد بيان صادر عن مؤسسة الرؤيا العالمية عن تبرئة مدير مكتبها في غزة محمد الحلبي الذي اعتقلته قوات الاحتلال تحت مزاعم واهية بدعم الإرهاب في 15/6/2016.

وجاء في البيان الذي نشر في وكالات وصحف أجنبية باللغة الألمانية "استمرت محاكمة الحلبي حول هذه المزاعم ضد شريكنا في القدس والمسؤول عن مشاريع رؤية العالم في غزة ، محمد الحلبي، في الأشهر الأخيرة".

وأوضح البيان أنه "تمت مقابلة العديد من موظفي (World Vision) والشركاء معنا في غزة، وثم التركيز خلال  جلسات الاستماع على أنشطة برنامج الرؤية العالمية في غزة والضوابط ذات الصلة، وكذلك دور محمد الحلبي في صنع القرار، ولم يلاحظ اي خلل في عمله".

وجاء في البيان، أنه لا يزال محمد الحلبي يقر بأنه غير مذنب من جميع التهم الموجهة إليه.

وأشار البيان، إلى أنه لم تتلق (World Vision) أي دليل يدعم المزاعم الاسرائلية ضد محمد الحلبي، مضيفة: "حتى التحقيقات الداخلية والخارجية  التي قمنا بها لم تظهر أي دليل على أن موظفنا مذنب".

ودانت (World Vision) بشدة أي سوء استخدام للمعونة، وكذلك أي شكل من أشكال الإرهاب أو الدعم لهذه الأنشطة، منذ الإعلان عن مزاعم ضد محمد الحلبي، والتي لم يثبت صحتها ضده.

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