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إسرائيل تُصادق على تعيين سفيرة جديدة في مصر

إسرائيل تُصادق على تعيين سفيرة جديدة في مصر
رام الله - دنيا الوطن
صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر.

وبحسب صفحة (إسرائيل بالعربية) الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر.

وعملت أورون سابقاً في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية.

ووفق صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أعلن وزير الاتصالات أيوب قرا، يوم الأحد سحب ترشحه لمنصب سفير إسرائيل لدى مصر في مواجهة معارضة قوية من داخل السلك الدبلوماسي الإسرائيلي على تعيينه.

في مطلع الشهر الجاري، ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس تعيين قرا، وهو صاحب تاريخ في التعثرات الدبلوماسية، سفيرا لدى مصر، وأثارت تلك التقارير بحسب الصحيفة الإسرائيلية، احتجاجات من دبلوماسيين حاليين وسابقين.

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