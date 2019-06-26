شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم على ستة أشخاص مشتبه بهم بتنفيذ تسع عمليات سرقة وسطو في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المباحث العامة، تمكنت من القبض على 4 من المشتبه بهم، وفي ثلاث قضايا منفصلة، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى للشرطة، وتمكن المشتبه بهم من سرقة عدد من الفلل والمنازل، وتشمل المسروقات مصاغاً ذهبياً وأموالاً وأدوات كهربائية، وأثاث وعدد إنشائية وغيرها، و500 لتر سولار من إحدى الشركات الخاصة في مدينة أريحا، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 200 ألف شيكل.

هذا وإن المشتبه بهم تصرفوا بالمسروقات كاملة، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

كما تمكن فرع المباحث العامة من القبض على سيدة وابنها، نفذوا ست قضايا سرقة للصيدليات في محافظة أريحا، حيث تخصصوا بسرقة علب حليب الأطفال، وضبطوا متلبسين أثناء تنفيذهم لعملية سرقة لإحدى الصيدليات، حيث أحيلوا إلى النيابة العامة أيضاً لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا بعد ضبط عدد من علب الحليب بحوزتهم، وتنظيم محضر ضبط رسمي بذلك.

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