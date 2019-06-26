شؤون فلسطينية

اشتية: ندعو البنك الأوروبي لتشجيع الشركات الاوروبية للقدوم والاستثمار في فلسطين

اشتية: ندعو البنك الأوروبي لتشجيع الشركات الاوروبية للقدوم والاستثمار في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بيير
هايلبرون، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال المشاريع الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

واطلع اشتية هايلبرون على خطة الحكومة من اجل انشاء بنك للاستثمار في فلسطين، داعيا البنك الأوروبي لتشجيع الشركات الاوروبية للقدوم والاستثمار في فلسطين بالشراكة مع مستثمرين فلسطينيين.

واستعرض رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة في التنمية بالعناقيد، مؤكدا في هذا السياق أهمية تماشي المشاريع المدعومة من البنك الأوروبي مع الأولويات الوطنية.

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