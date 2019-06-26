بعد انتشار صورة لصحفي إسرائيلي بالمنامة.. بحرينيون يُنظفون المكان من بعده

رام الله - دنيا الوطنانتشرت قبل عدة أيام، صورة لصحفي إسرائيلي، متواجد في البحرين، وهو يرفع جواز سفر إسرائيلي، أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل.وعقب انتشار صورة السيلفي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لهذا الصحفي الإسرائيلي، رد مواطنون بحرينيون يرتدون الكوفيات الفلسطينية، بتنظيف المكان.وأكد المواطنون البحرينيون، أن المكان تم تلويثه بسبب هذا الصحفي، لذا لابد من تنظيف المكان، مُعربين عن افتخارهم بالانتماء للقضية الفلسطينية، والدفاع عنها.