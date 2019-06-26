شؤون فلسطينية

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي جمهورية رومانيا، من خلال رسائل مكتوبة، وجهها لرئيس جمهورية رومانيا، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ بعدم نقل سفارة رومانيا لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.

وشدّد رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة على رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس وزراء رومانيا السيدة "فيوريكا دانسيلا" بشأن نية جمهورية رومانيا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية رومانيا من عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

ودعا رئيس البرلمان العربي رئيس جمهورية رومانيا، بعدم نقل السفارة الرومانية إلى القدس، كما دعا مجلسي النواب والشيوخ على حث الحكومة الرومانية لعدم نقل السفارة، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين الروماني والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة على ضرورة التزام جمهورية رومانيا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا القرار الأممي جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

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