المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة

قال مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن التفاهمات ما زالت قائمة، ونحن نرقب مدى التزام الاحتلال بها، فلا شك أنها تسير ببطء، والاحتلال يتحمل مسؤولية ذلك"، مضيفاً: "نحن نتواصل مع الوسطاء؛ لإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات التهدئة دون تباطؤ".





وفيما يتعلق بتصريحات آفي ديختر عضو (الكنيست) الاسرائيلي، التي أكد فيها بأنه يجب التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس من خلال عملية (السور الواقي)، أكد المصري لـ "دنيا الوطن"، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل بقوة مع قطاع غزة عبر سور واقي، هي لا تخيف الشعب الفلسطيني ولاتخيفه، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أي تغول إسرائيلي أو أي حماقة، سيدفع الاحتلال ثمنها باهضاً، مبيناً أنه بمقدور المقاومة اليوم، أن تُلقن الاحتلال أضعافاً مضاعفة عما كان في المعارك السابقة.





وقال: "لا ينبغي على الاحتلال أن يختبر مدى قدرة المقاومة أو صبرها على التهديدات أو الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".