شؤون فلسطينية

المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة

المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
قال مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن التفاهمات ما زالت قائمة، ونحن نرقب مدى التزام الاحتلال بها، فلا شك أنها تسير ببطء، والاحتلال يتحمل مسؤولية ذلك"، مضيفاً: "نحن نتواصل مع الوسطاء؛ لإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات التهدئة دون تباطؤ".

وفيما يتعلق بتصريحات آفي ديختر عضو (الكنيست) الاسرائيلي، التي أكد فيها بأنه يجب التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس من خلال عملية (السور الواقي)، أكد المصري لـ "دنيا الوطن"، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل بقوة مع قطاع غزة عبر سور واقي، هي لا تخيف الشعب الفلسطيني ولاتخيفه، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أي تغول إسرائيلي أو أي حماقة، سيدفع الاحتلال ثمنها باهضاً، مبيناً أنه بمقدور المقاومة اليوم، أن تُلقن الاحتلال أضعافاً مضاعفة عما كان في المعارك السابقة.

وقال: "لا ينبغي على الاحتلال أن يختبر مدى قدرة المقاومة أو صبرها على التهديدات أو الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وفيما يتعلق بورشة البحرين، أكد القيادي في حركة (حماس)، أن المؤتمرين في البحرين لا يمثلون الموقف الفلسطيني، وأن صمام أمان إفشال كل محاولات تصفية القضية الفلسطيني عبر صفقة القرن أو ورشة البحرين، هو وحدة الصف الفلسطيني الرافض لهما.

وقال المصري: "يجب التأكيد على أن كل مغريات الأموال التي تقدم في مؤتمر البحرين، وكل ثروات العالم، لا تقايض بشبر واحد من أرض فلسطين، وشعبنا سيبقى متمسكاً بحقوقه التاريخية وثوابته الوطنية، وسيبقى يواجه كل محاولات التصفية".

وأضاف: "نحن مطمئنون بأن شعبنا الذي أفشل كل محاولات التصفية على مر التاريخ الطويل، سيفشل صفقة القرن وورشة البحرين التي لا تعبر إلا عن أصحابها، ولاتمثل الشعب الذي يتمسك بالأرض والحق الفلسطيني".

 

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