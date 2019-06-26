شؤون فلسطينية

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء: إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن (الدامون) قررن تعليق خطوة الإضراب عن الطعام، والتي كان من المقرر أن يبدأن بها مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهن الحياتية.

وبينت الهيئة، أن الأسيرات، وبعد جلسات مع إدارة السجن وضباط استخبارات مصلحة السجون، وبضغوطات من الأسرى في السجون الأخرى، استجابت سلطات الاحتلال لمطالبهن المعيشية، حيث ستعمل الإدارة على تغيير الخزائن القديمة داخل الغرف، وإرجاع الكتب التي تم مصادرتها عندما تم نقلهن من سجن (الشارون) إلى سجن (الدامون)، كما تم السماح لهن بساعات حمام إضافية غير وقت الفورة.

كما أوضحت الهيئة، أن التفاهمات شملت أن تجري الإدارة مجموعة تحسينات وصيانة للقسم، الذي تقبع به الأسيرات خلال الأيام المقبلة.

وشكرت الأسيرات جميع المؤسسات التي تتابع قضايا وشؤون الأسرى والأسيرات في السجون، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال على الجهود التي تم بذلها للضغط على إدارة السجن للاستجابة لمطالبهن الحياتية العادلة.

وكانت الأسيرات، قد هددن بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من تاريخ 01/07/2019، وذلك لإجبار إدارة سجن  (الدامون) على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

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