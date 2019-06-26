شؤون فلسطينية

أبو الرب: صندوق الزكاة الفلسطيني انفق أكثر من مليوني دينار خلال رمضان

أبو الرب: صندوق الزكاة الفلسطيني انفق أكثر من مليوني دينار خلال رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، التابع للوزارة، ومن خلال لجان
الزكاة المركزية والمحلية والمستقلة في المحافظات الشمالية، قد أنفق (2092877) مليونين واثنين وتسعين الفاً وثماني مئة وسبعة وسبعين ديناراً أردنياً  في أوجهها الشرعية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أبو الرب، أن عدد اللجان المركزية العاملة بلغ 14 لجنة مركزية، و29 لجنة مستقلة ومحلية، وأن أغلب مصروفات ونشاطات صندوق الزكاة الفلسطيني ولجان الزكاة، تم على كفالات أيتام وكفالات الأسر المحتاجة، وطرود غذائية، وإفطار
الصائم، وتمكين الأسر الفقيرة، ومشروع طلاب علم، ومساعدات طبية، وكسوة العيد، وصدقة الفطر، وزكاة المال، ومساعدات عينية ونقدية، ودعم للتكايا الخيرية بعدد 6 تكايا عاملة في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى دعم العديد من الجمعيات الخيرية في المحافظات، تشمل مراكز للمسنين والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وزع صندوق الزكاة الفلسطيني ستة وثلاثين طناً من الأضاحي على المحتاجين، بدعم من "تكية أم علي" في الأردن، في إطار التعاون ما بين الصندوق والتكية.

وأضاف أبو الرب، أن وزارة الأوقاف ممثلة بصندوق الزكاة
الفلسطيني، تعمل جاهدة من أجل تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين في هذه
الأيام، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد العمل على الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية المستدامة للمواطن.

حيث أكد على أهمية الدور الفاعل، الذي تقوم به لجان الزكاة في محاربة الفقر ومساعدة أسر الأيتام بالإضافة إلى اهتمام صندوق
 الزكاة الفلسطيني بفتح الآفاق دولياً أمام المساعدات للفقراء والمحتاجين والاهتمام بالمرافق الصحية والتعليمية النموذجية لخدمة الفقراء والمحتاجين.

وقدم أبو الرب شكره لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على دعمهم السخي والمتواصل والإنساني، ووقوفهم مع أبناء شعبنا في رباطه وصموده على أرض فلسطين.

بدوره، أوضع مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، إسماعيل أبو
الحلاوة، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، بصدد القيام بالعديد من المشاريع، التي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة، ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأشار أن الوزارة تجري كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج، من أجل دعم  كافة اللجان، وتوفير احتياجاتها، والنهوض والاستمرار بالمشاريع الخيرية، التي تقوم بها.

أخبار ذات صلة

في آخر أيام الامتحانات.. طلبة الثانوية العامة يؤكدون سهولة &#34;التكنولوجيا&#34;

في آخر أيام الامتحانات.. طلبة الثانوية العامة يؤكدون سهولة "التكنولوجيا"

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

البطش: كوشنر يخدع العرب لتمرير الصفقة ويعيد طرح مشروع الليكود&#34; للسلام الاقتصادي&#34;

البطش: كوشنر يخدع العرب لتمرير الصفقة ويعيد طرح مشروع الليكود" للسلام الاقتصادي"

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة

المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

انتهاكات عديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

انتهاكات عديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

الخارجية: خطاب كوشنر استكمال للمخطط الأمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السلام

الخارجية: خطاب كوشنر استكمال للمخطط الأمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السلام

وزير التربية يقرر بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل

وزير التربية يقرر بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل

منوعات

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب &#34;Etika&#34;: &#34;لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم&#34;

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب "Etika": "لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم"

&#34;بفستان قصير وتاتو&#34;.. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

"بفستان قصير وتاتو".. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

وفاة المخرج المصري محمد النجار

وفاة المخرج المصري محمد النجار

هل حقاً أهدى مؤسس &#34;طيور الجنة&#34; ابنه &#34;عصومي&#34; لامبورجيني؟

هل حقاً أهدى مؤسس "طيور الجنة" ابنه "عصومي" لامبورجيني؟

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

عربي

إسرائيل تُصادق على تعيين سفيرة جديدة في مصر

إسرائيل تُصادق على تعيين سفيرة جديدة في مصر

الجيش المصري يُحبط هجومًا مسلحًا في العريش

الجيش المصري يُحبط هجومًا مسلحًا في العريش

صور: ظهور جديد لأسماء الأسد

صور: ظهور جديد لأسماء الأسد

محاكمة البشير ستُنقل على الهواء

محاكمة البشير ستُنقل على الهواء