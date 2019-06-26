أبو الرب: صندوق الزكاة الفلسطيني انفق أكثر من مليوني دينار خلال رمضان

الزكاة الفلسطيني بفتح الآفاق دولياً أمام المساعدات للفقراء والمحتاجين والاهتمام بالمرافق الصحية والتعليمية النموذجية لخدمة الفقراء والمحتاجين.



وقدم أبو الرب شكره لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على دعمهم السخي والمتواصل والإنساني، ووقوفهم مع أبناء شعبنا في رباطه وصموده على أرض فلسطين.



بدوره، أوضع مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، إسماعيل أبو

الحلاوة، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، بصدد القيام بالعديد من المشاريع، التي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة، ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين.



وأشار أن الوزارة تجري كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج، من أجل دعم كافة اللجان، وتوفير احتياجاتها، والنهوض والاستمرار بالمشاريع الخيرية، التي تقوم بها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، التابع للوزارة، ومن خلال لجانالزكاة المركزية والمحلية والمستقلة في المحافظات الشمالية، قد أنفق (2092877) مليونين واثنين وتسعين الفاً وثماني مئة وسبعة وسبعين ديناراً أردنياً في أوجهها الشرعية خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح أبو الرب، أن عدد اللجان المركزية العاملة بلغ 14 لجنة مركزية، و29 لجنة مستقلة ومحلية، وأن أغلب مصروفات ونشاطات صندوق الزكاة الفلسطيني ولجان الزكاة، تم على كفالات أيتام وكفالات الأسر المحتاجة، وطرود غذائية، وإفطارالصائم، وتمكين الأسر الفقيرة، ومشروع طلاب علم، ومساعدات طبية، وكسوة العيد، وصدقة الفطر، وزكاة المال، ومساعدات عينية ونقدية، ودعم للتكايا الخيرية بعدد 6 تكايا عاملة في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى دعم العديد من الجمعيات الخيرية في المحافظات، تشمل مراكز للمسنين والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.كما وزع صندوق الزكاة الفلسطيني ستة وثلاثين طناً من الأضاحي على المحتاجين، بدعم من "تكية أم علي" في الأردن، في إطار التعاون ما بين الصندوق والتكية.وأضاف أبو الرب، أن وزارة الأوقاف ممثلة بصندوق الزكاةالفلسطيني، تعمل جاهدة من أجل تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين في هذهالأيام، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد العمل على الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية المستدامة للمواطن.حيث أكد على أهمية الدور الفاعل، الذي تقوم به لجان الزكاة في محاربة الفقر ومساعدة أسر الأيتام بالإضافة إلى اهتمام صندوق