عشراوي: ورشة البحرين فاشلة ونشكر الشعوب العربية التي دعمت موقفنا وقضيتنا

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي: إن الورشة الأميركية في البحرين "فاشلة ونشكر الشعوب، وخاصة العربية التي دعمت موقفنا وقضيتنا".وأضافت خلال مؤتمر صحفي لعرض الموقف الرسمي من "ورشة البحرين" وآخر التطورات: أن الأمريكيين يستخدمون نهج التهديد والوعيد والابتزاز، وإنزال العقوبات، بهدف فرض الهزيمة على الفلسطينيين".وقالت عشراوي: إن هناك محاولة للتحايل على أي مبادرة سياسية مستقبلية، كما أن هناك تغييباً واضحاً لقضية اللاجئين في حديث كوشنر، خلال الورشة الأميركية في البحرين.وشدّدت على أن "كوشنر وأمثاله يتعمدون عدم ذكر الاحتلال، ويتجنبون التطرق لأي مقومات لدولة فلسطين".