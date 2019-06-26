شؤون فلسطينية

الخارجية: خطاب كوشنر استكمال للمخطط الأمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السلام

الخارجية: خطاب كوشنر استكمال للمخطط الأمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السلام
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء: إن خطاب كوشنر، استكمال للمخطط الأميركي الهادف لتغيير مرجعيات السلام، والتخلي عن المرجعيات التي تعتمد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستبدالها بمرجعيات جديدة، تسقط الثوابت الأساسية التي يعتمد عليها الحل السياسي التفاوضي للصراع.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته "ما الذي لم يقله "كوشنر" في خطابه؟ في كلمته أمام الحضور الهزيل، وبحجة أن "ورشة المنامة" هي ورشة ذات طابع اقتصادي، لم يُشر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرابط الذي سينقل الفعاليات الاقتصادية إلى إطارها السياسي ليعطيها الأهمية المطلوبة، حيث جردها من مرجعياتها وإطارها السياسي والتاريخي والنضالي، واكتفى بالحديث عن كلمات متقاطعة مجتزأة ومنقوصة مثل: تحسين حياة الفلسطينيين، خلق فرص عمل لهم، تنمية اقتصادية، مستقبل أفضل، احترام كرامة الشعب، مساعدة الفلسطينيين بالمال حتى يعيشوا بشكل أفضل...الخ، مما يعني أن "كوشنر وحاشيته" يروجون لمرحلة تمتد إلى عشر سنوات، الهدف منها تحسين ظروف الفلسطينيين ضمن الواقع السياسي القائم، ليعيدنا كوشنر إلى المفهوم السياسي الذي اعتمدته حكومات إسرائيل المتعاقبة بهدف (إدارة النزاع وليس حل الصراع)، معتبراً كوشنير نفسه عالماً انثروبولوجياً ومطلاً على تفاصيل الحياة المجتمعية الفلسطينية، ومدركاً لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني (الذي لا يطلب أو يأمل في أكثر من تحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية المالية)، وكأن الاحتلال الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني غير قائم ولا يفرض نفسه بالقوة، ويحول دون أية تنمية اقتصادية، إن تجاهل كوشنر لوجود الاحتلال كعائق دائم، يجعل من كل هذه الخطة مجرد "نكتة سمجة" لا تستحق حتى التعليق، كونها أصلاً تكراراً مستهلكاً لذات المواقف الإسرائيلية التي تبناها كوشنر وفريقه منذ اللحظة الأولى، وغلفها في إطار احتفالي بأرقام جذابة لن تتحقق".

وأكدت الوزارة أن كلمة كوشنر لم تخلُ أيضاً من الكذب والافتراء والتضليل، وغابت عنها الصدقية والشفافية، خاصة عندما أشار أن الرئيس ترامب لم يتخل عن الفلسطينيين، أو عندما ألمح بالبحث عن حل سياسي عادل ودائم للنزاع، يحترم كرامة الشعب الفلسطيني.

ورأت الوزارة، أن ورشة المنامة، تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل، عبر تسويق الرؤية الإسرائيلية، وعرضها بلغة إنجليزية أميركية؛ لشطب حق شعبنا في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحدود عام 1967، وحق العودة للاجئين، وعدم شرعية الاستيطان، وشطب كل ذلك، وغيرها من المفاهيم والمصطلحات السياسية من قاموس الفكر السياسي، وذلك لفرض مرجعيات جديدة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، يتخلى من خلالها كوشنر عن المرجعيات التي تعتمد على القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام، واستبدالها بمرجعيات جديدة، تسقط الثوابت الأساسية التي يعتمد عليها الحل السياسي التفاوضي للصراع.

أخبار ذات صلة

في آخر أيام الامتحانات.. طلبة الثانوية العامة يؤكدون سهولة &#34;التكنولوجيا&#34;

في آخر أيام الامتحانات.. طلبة الثانوية العامة يؤكدون سهولة "التكنولوجيا"

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

البطش: كوشنر يخدع العرب لتمرير الصفقة ويعيد طرح مشروع الليكود&#34; للسلام الاقتصادي&#34;

البطش: كوشنر يخدع العرب لتمرير الصفقة ويعيد طرح مشروع الليكود" للسلام الاقتصادي"

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة

المصري: تفاهمات التهدئة تسير ببطء وعلى الاحتلال ألا يختبر صبر المقاومة

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

مؤسسة (الرؤيا العالمية) تبرئ موظفها محمد الحلبي

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

الشرطة تقبض على ستة مشتبهين بالسرقة والسطو في أريحا

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

رئيس البرلمان العربي يُطالب جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

جيش الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على ستة فتية أثناء اعتقالهم

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

أسيرات الدامون يُعلقن خطوة الإضراب عن الطعام بعد تفاهمات بتحقق مطالبهن

انتهاكات عديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

انتهاكات عديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس

الخارجية: خطاب كوشنر استكمال للمخطط الأمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السلام

الخارجية: خطاب كوشنر استكمال للمخطط الأمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السلام

وزير التربية يقرر بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل

وزير التربية يقرر بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل

منوعات

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب &#34;Etika&#34;: &#34;لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم&#34;

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب "Etika": "لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم"

&#34;بفستان قصير وتاتو&#34;.. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

"بفستان قصير وتاتو".. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

تابوت ذهبي وسط كتلة خرسانة.. لماذا كلف دفن مايكل جاكسون 23 ألف دولار؟

وفاة المخرج المصري محمد النجار

وفاة المخرج المصري محمد النجار

هل حقاً أهدى مؤسس &#34;طيور الجنة&#34; ابنه &#34;عصومي&#34; لامبورجيني؟

هل حقاً أهدى مؤسس "طيور الجنة" ابنه "عصومي" لامبورجيني؟

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

عربي

إسرائيل تُصادق على تعيين سفيرة جديدة في مصر

إسرائيل تُصادق على تعيين سفيرة جديدة في مصر

الجيش المصري يُحبط هجومًا مسلحًا في العريش

الجيش المصري يُحبط هجومًا مسلحًا في العريش

صور: ظهور جديد لأسماء الأسد

صور: ظهور جديد لأسماء الأسد

محاكمة البشير ستُنقل على الهواء

محاكمة البشير ستُنقل على الهواء