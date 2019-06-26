وزير التربية يقرر بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل، والعمل عليها خلال فترة وجيزة.جاء ذلك، خلال زيارة عورتاني، اليوم الأربعاء، لمديرية تربية جنوب الخليل، بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، حيث تفقد مديريات المحافظة، واطلع على أوضاعها.وخلال حديثه، أكد عورتاني، أن وزارة التربية والتعليم، قررت بناء مبنى لتربية جنوب الخليل، وأنه سيتم وضع حجر الأساس خلال فترة قريبة للبدء بإنشاء المبنى.وفي السياق ذاته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، إلى أن بناء مبنى لمديرية جنوب الخليل أولوية من أولويات وزارة التربية والتعليم.من جهته، بارك البكري هذا القرار، شاكراً وزارة التربية والتعليم على اتخاذه، والذي من شأنه تسهيل العمل الإداري وحسن الاتصال، والتواصل بين الأقسام في مبنى واحد.وفي نهاية اللقاء عبر مدير التربية والتعليم، خالد أبو شرار، عن شكر أسرة التربية والتعليم في جنوب الخليل لوزير التربية على هذه الزيارة، التي زف من خلالها قرار إنشاء مبنى لتربية جنوب الخليل، مستعرضاً حجم المعاناة التي تعانيها المديرية، بسبب عدم وجود مبنى موحد لمديرية تربية جنوب الخليل، يضم كافة الأقسام.وكان قد رافق الوزير في زيارته إلى الخليل، وكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام العلاقات العامة والدولية، نديم سامي، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات، محمد عواد، ومدير عام الأنشطة الطلابية، صادق الخضور، ومدير مديرية تربية الخليل عاطف الجمل.