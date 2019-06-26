(أونروا): نُطالب الدول المانحة بترجمة التعهدات لأموال في البنوك

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، أن تعهد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتقديم 113 مليون دولار، يدل على التزام عالمي بدعم الوكالة.وقال مشعشع، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن الأموال التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من الدول، وتحديداً المجموعة الأوروبية وألمانيا وبريطانيا، هي تعهدات مهمة، لكن يجب دراسة كيف ستؤثر على العجز المالي، الذي تعاني منه الوكالة.وأضاف: أنه خلال العام الماضي، تعهدت الدول المانحة بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال نفس المؤتمر، وفي هذه السنة تعهدوا بمبلغ 113 مليون دولار.وأوضح مشعشع، أن العديد من الدول التي قدمت مداخلات جداً قوية في مؤتمر (أونروا)، لم تعلن عن تعهداتها في هذا المؤتمر، لكنها أكدت أنها ستعلن عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.وأكد أن المطلب الأساسي في مؤتمر أمس، أن ما تم التعهد به، من قبل العديد من الدول، هو سرعة ترجمته إلى أموال في البنوك، لكي تتمكن الوكالة من تخطي أزمة السيولة النقدية، والأزمة الحالية في أشهر الصيف، سواء في التحضيرات الجارية لفتح السنة الدراسية الجديدة، أو توزيع مواد غذائية وإنسانية منقذة لحياة مليون لاجئ في غزة كل ثلاثة أشهر، فيما أن هذه القضايا لا تتم إلا إذا كان هناك سرعة كبيرة في ترجمة التعهدات، مؤكداً أن المبلغ المرصود هذا العام هو مليار و200 مليون دولار.وأشار إلى أن هناك مؤتمراً آخر يعقد في شهر أيلول/ سبتمبر من أجل حشد الدعم المالي للوكالة، لما تبقى من أشهر في هذا العام، بالتزامن مع تجديد ولاية (أونروا) لثلاث سنوات أخرى.