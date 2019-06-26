جنبلاط: هل سيقبل العرب ما رفضه العثمانيون عبر حفيد هرتزل؟

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد حنبلاط، الزعماء العرب، الذي لبوا دعوات أمريكية لإرسال وفودهم إلى البحرين؛ للمشاركة في الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن).وتساءل جنبلاط، عمّا إذا كان العرب، سيقدمون على بيع فلسطين على الرغم من رفض العثمانيين ذلك، وقت كانت تحت حكمهم.وغرد جنبلاط على حسابه بموقع (تويتر)، قائلًا: "في عهد السلطان عبد الحميد، طلب هرتزل "مؤسس الحركة الصهيونية" شراء فلسطين لنقل يهود العالم إليها، فرفض السلطان، اليوم في البحرين، سيطلب حفيد هرتزل الصهر جاريد كوشنر من العرب بيع فلسطين، لنقل أهلها إلى الأردن إلى سيناء إلى لبنان إلى سوريا إلى الشتات.. فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟".