وصول قافلة مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

رام الله - دنيا الوطنوصلت قافلة جديدة من المساعدات الطبية، المقدمة من قافلة أميال من الابتسامات 36 إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، اليوم الأربعاء 26-6-2019.وقال خالد اليوسف، منسق عام قوافل أميال من الابتسامات في أوروبا: إن القافلة تشمل 2000 قارورة أنهال مخدر و6000 قارورة الباراسيتامول (مسكن آلام)، وانطلقت الأحد الماضي من الإسكندرية تجاه غزة.من جهته، شدد الدكتور عصام يوسف، رئيس قوافل أميال من الابتسامات على أن هذه القافلة هي الثالثة، ضمن المساعدات الطبية التي سيرتها القافلة للقطاع منذ أيار/ مايو الماضي.وأشار إلى أن هذه المساعدات، تأتي في إطار القافلة الـ 36 التي وصلت غزة مطلع أيار/ مايو الماضي، وكانت تضم 61 متضامناً يمثل غالبيتهم مؤسسات إنسانية وخيرية، وينتمون لعدد من الدول من أبرزها: الأردن، الكويت، الجزائر، بريطانيا، ألمانيا، السويد، هولندا، جنوب أفريقيا، أندونيسيا، ماليزيا.وتستهدف القافلة بشكل كبير دعم القطاع الصحي في غزة، حيث تحمل كميات من المحاليل والمستلزمات الطبية والأدوية، والعربات والكراسي المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لعدد من سيارات الإسعاف.كما قامت القافلة بتنفيذ عدد من الفعاليات والمشاريع الخيرية، من بينها: إجراء أطباء ضمن وفد القافلة للعديد من العمليات الجراحية استهدفت المرضى، وجرحى مسيرات العودة والعدوان الأخير على غزة، فضلاً عن توزيع كميات من المواد الغذائية على الأسر الفقيرة، والمساعدات المادية والعينية على المتضررين، جراء العدوان والحصار على القطاع.