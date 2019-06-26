البردويل: مهما فرقنا الانقسام فالثوابت تجمعنا ولابد من لغة تفاهم وحوار وطني





أكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة (صفقة القرن) ورفض (مؤتمر البحرين)، يجسد أهم عنصر من العناصر التي يتطلبها الواقع والتحدي الفلسطيني ضد التنازلات والصفقات التي تفكر بها الولايات المتحدة الأمريكية.وقال البردويل لـ"دنيا الوطن": إن الوحدة الوطنية تتجسد، فالآن نحن على أرض غزة، بهذا الطيف الذي اجتمعت فيه العناصر، ومكونات الشعب الفلسطيني، يوجهون رسالة قوية، بأنه مهما فرقتنا سنوات الانقسام فإن الثوابت الوطنية تجمعنا.وأضاف: هذا في حد ذاته مكسب إذا ما طورناه بمزيد من الفعاليات، وإلى لغة تفاهم وحوار وطني وبناء استراتيجية وطنية، نكون قد انتصرنا مرتين، مرة أننا أسقطنا صفقة القرن، ومرة أخرى أننا دشنا وحدة وطنية، تؤسس لتحرير فلسطين كلها".