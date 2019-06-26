أونروا: المجتمع الدولي يُبدي دعماً مميزاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين





وقد أجمع ممثلو الدول والمؤسسات على الإشادة بدور (أونروا) في المحافظة على حقوق وكرامة لاجئي فلسطين، وعلى الثناء على موظفيها لالتزامهم بدعم التنمية البشرية لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأدنى.



وصرح المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول بالقول: "اليوم في نيويورك، شهدنا حشداً آخر مميزاً وسخاءً كبيراً في دعم (أونروا)، وإنني ممتن للغاية لثقة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وللتعهدات التي بلغت قيمتها أكثر من 110 ملايين دولار، وللالتزام حيال كرامة وحقوق لاجئي فلسطين".



وقد تحدث كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة ماريا فيرناندا إسبينوزا، وكرينبول، وعدد كبير من الدول عن مركزية دور الوكالة في استقرار وتنمية الشرق الأوسط.







وقال غوتيريش حول ذات الموضوع: "بأنه ونظراً لما هو على المحك على المستوى الإنساني، وعلى المستويين السياسي والأمني وعلى مستوى التعددية، فإنه ينبغي علينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي، ونقوم بتمكين (أونروا) لمواصلة عملها المهم والمثير للإعجاب".



وكان المؤتمر بمثابة فرصة لـ (أونروا) لبيان أثر مهام ولايتها في الحماية والمساعدة على حياة الملايين من لاجئي فلسطين الذين يعيشون في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وغزة.



وأثنى غوتيريش و كرينبول على الحشد الجماعي الذي مكن الوكالة من مواجهة التحديات المالية الهائلة في عام 2018، وأعربا عن ثقتهما بأن روح التضامن نفسها، ستمكن من استمرارية التعليم لما مجموعه 532,000 فتاة وصبي، والرعاية الصحية الأساسية من خلال 8,5 مليون استشارة طبية في هذا العام.



بدوره، شدد كرينبول على أن الوضع المالي الحالي للوكالة، سيكون على وجه التحديد صعباً على عمليات الطوارئ في غزة وسوريا وعلى مدارس (أونروا) في المنطقة، وإن الغذاء لمليون لاجئ في قطاع غزة، علاوة على التعليم النوعي لأطفال لاجئي فلسطين، وأيضاً المساعدة النقدية الأساسية لأكثر من 400,000 شخص في سوريا، ستتأثر بشكل حاد إذا لم تتم تغطية الاحتياجات المالية لـ (أونروا) لعام 2019. وأشار معظم المتحدثين إلى المساهمة القيمة لـ (أونروا) على صعيد التنمية البشرية للاجئي فلسطين من خلال التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، تماشياً مع برنامج عمل 2030 للتنمية المستدامة، الذي يقضي بعدم نسيان أحد.

رام الله - دنيا الوطنحصلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) على دعم ممثلي الدول والمؤسسات المشاركة في مؤتمرها السنوي الدولي للتعهدات، والذي عقد في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو بمدينة نيويورك.