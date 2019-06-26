شعث يُشيد بموقف العراق ويتوجه لألمانيا لبحث موضوع (BDS)

رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، على أهمية الموقف العراقي الداعم للشعب الفلسطيني، في مواجهة محاولات تصفية قضيته من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.وقال شعث، الذي سيسلم اليوم رسالة من الرئيس لرئيس الوزراء العراقي: إن العراق رفض المشاركة بورشة البحرين، وكل أحزابه وقواه وكافة أطيافه السياسية موحدة في رفض (صفقة القرن) ويقف بجانب فلسطين، ويدعمها بكل الأدوات والأشكال.وأضاف شعث، أنه سيتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر مهم، ولقاء عدد من المسؤولين الالمان، والتباحث في قرار البرلمان الألماني اعتبار حركة (BDS) معادية للسامية، مشيراً إلى أن عدداً من المسؤولين الألمان، أكدوا أن القرار غير ملزم، ويُعبر عن رأي بعض النواب.