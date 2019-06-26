قيادي فلسطيني: على حماس أن تتعاطى مع الجهود المصرية للمصالحة

بوحدة التمثيل الفلسطيني، وحكومة واحدة للضفة وغزة؛ لمواجهة كل الأخطار التي تحيط بقضيتنا الوطنية.



وقال العوض: إن ورشة المنامة، أظهرت صحة الموقف الفلسطيني الرافض للتعامل مع فريق ترامب، وأظهرت الارتباط الوثيق بين إدارة ترامب والصهيونية، ودولة الاحتلال.



وأضاف العوض لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الولايات المتحدة، تريد استبدال الشرعية الدولية عبر البوابة الاقتصادية،

مؤكداً أن ورشة البحرين، أظهرت هشاشتها منذ البداية بمقاطعة الجانب الفلسطيني، ورفض عدد كبير من دول العام، حضورها لاسيما دول ذات وزن في الساحة الدولية مثل: فرنسا وروسيا والصين.



رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، حركة حماس إلى التعاطي مع الجهود المصرية للمصالحة، والاعتراف