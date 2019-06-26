فدا: يجب أن تُشكل ورشة البحرين مرحلة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فدا، جمال نصر، المسيرات الرافضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين تشكل أساساً لبدء مرحلة سياسية جديدة، عبر إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني؛ لمواجهة كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.وشدد نصر في حديث إذاعي، صباح اليوم الأربعاء، علىأهمية التقاط هذه الفرصة؛ للبدء في حوار جدي شامل؛ لإنهاء الانقسام، وتصعيد النضال في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، واستثمار الوضع الشعبي العربي الرافض لهذه المشاريع، والدور الأوروبي واللاتيني، الذي يشكل دعماً أساسياً لنا، للتحرك على أرض فلسطين.ودعا نصر إلى التقاط فرصة التلاحم الشعبي والوطني على الأرض؛ للبدء في حوار جدي لإنهاء الانقسام، معتبراً أنه من غير المعقول، أن نقود عملية كفاحية ضد مشروع كبير ونحن متفرقون.