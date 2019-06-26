شؤون فلسطينية

الأشغال: طريق وادي النار البديل يدخل حيز التنفيذ بعد البدء باستملاك الأراضي

الأشغال: طريق وادي النار البديل يدخل حيز التنفيذ بعد البدء باستملاك الأراضي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بالإعلان عن البدء بعملية إستملاك أراضي لإنشاء طريق وادي النار البديل وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأخيرة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، على إنجاز المرحلة الاولى من الطريق " “concept designوهي التصاميم المبدأية بحيث تم تحديد المسار والمقاطع النموذجية والدراسات الجيوميترية التي تشتمل على : المسارب وطول وعرض الطريق والحفر وميلان الشارع والتقاطعات وغيرها، والآن نحن في عملية استملاك الأراضي بحيث تم تحديد قطع الأراضي للمسار وكذلك نسب الاقتطاع من كل قطعة، حتى يتم البدء في المرحلة التالية و وهي الدراسات "الجيو تقنية" التي تشتمل على : فحوصات التربة ودراسة طبيعة الأرض والتدخلات اللازمة لملائمة الطريق.

وأضاف، المرحلة الثالثة سوف تشتمل على التصاميم التفصيلية وتشتمل على تحديد طبقات الرصف والإسفلت والبسكورس وطبقات الردم المختلفة، حيث أن هناك بعض المقاطع في الطرق سيتم الحفر أو الردم بها على أعماق تصل إلى 30 م بالإضافة إلى عمل التصاميم اللازمة للجدران الإستنادية والجسور والأنفاق حيث ما يلزم، لننتقل فيما بعد للمرحلة الأخيرة وهي إنجاز وثائق العطاء التي تشتمل على الشروط العامة والخاصة للعطاء وجداول الكميات.

وأشار زيارة إلى أهمية إجراء استملاك الأراضي الذي يحافظ على حرمة الطريق من أي اعتداءات مستقبلية عليه، بحيث يبلغ طول الطريق 5600م قائمة بالفعل، بينما 3200م بحاجة إلى شق جديد .

وتبلغ التكلفة التقديرية للطريق 50 مليون دولار، حيث يجري العمل على توفيرها من عدة مصادر بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن الوزير زيارة  أوعز لفرق العمل بالوزارة والمختصين بالإسراع في تنفيذ قرار الحكومة.

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