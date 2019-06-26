شؤون فلسطينية

سدر: تشكيل خطة طوارئ للتعامل مع البريد الوارد

سدر: تشكيل خطة طوارئ للتعامل مع البريد الوارد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر، عن تشكيل خطة طوارئ للتعامل مع البريد الوارد الضخم، وقال: إن الخطة تقضي بتكليف عدد من الموظفين للعمل بنظام الورديات، بما يكفل تقديم أفضل خدمات البريد، وضمان وصول البعائث البريدية لأصحابها بأقل وقت ممكن.

جاء ذلك، بعد وصول أربعة آلاف كيس بريد إلى مركز التبادل الدولي في أريحا، تمهيداً لفرزها وتوزيعها على باقي المحافظات، مشيراً إلى أن زيادة حجم البريد ترجع أساساً لتنامي حجم التجارة الإلكترونية، وتراكم البريد، خلال فترة الأعياد الإسرائيلية والفلسطينية، حيث يرفض الجانب الإسرائيلي التعامل مع البريد الفلسطيني في هذه الفترة، بالإضافة إلى تحكم الجانب الإسرائيلي بمواعيد التسليم، ورفضه فتح طريق الأردن لاستلام البريد الوارد، وتنصله من القرارات الدولية، التي تمنح فلسطين حرية التبادل بشكل مباشر مع كافة دول العالم، إضافة إلى فتح وفحص البعائث البريدية، تحت ذرائع وحجج أمنية، وفرض جمارك عالية.

على الصعيد ذاته، أوضح سدر، أن البريد الفلسطيني لا يتقاضى أي عائدات مالية منذ عام 1995 لقاء توزيعه للبريد الوارد والقادم من الإدارات البريدية العالمية، حيث تقوم إسرائيل بالحصول على هذه الأموال نيابة عن البريد الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الخسائر الكبيرة وإرهاق موازنته.

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