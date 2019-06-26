كوشنر يعرض فيديو تحويل غزة لـ "مدينة أحلام"

رام الله - دنيا الوطننشر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيديو دعائيًا خلال ورشة البحرين لقطاع غزة، في إطار ما أسماه (صفقة القرن).وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ"مدينة أحلام"، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة، وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين.ووفق (روسيا اليوم) لوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين، التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة المصرية شكلًا وموضوعًا.