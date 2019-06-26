دولي

ترامب: سأمحو إيران إذا تعرضت لنا

ترامب: سأمحو إيران إذا تعرضت لنا
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران برد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، منتقداً تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخراً.

وكتب ترامب على صفحته في (تويتر): "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع، أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة والمحو الكامل.

وقالت إيران في وقت سابق، إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقلياً".

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