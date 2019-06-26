على مستوى سفارة.. عُمان تُقرر فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى فلسطين





وقالت: "استمراراً لنهج السلطنة، الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".





وأضافت وزارة الخارجية العمانية: "سيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".

وقالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن هذه الخطوة، تأتي استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني.