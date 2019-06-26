على مستوى سفارة.. عُمان تُقرر فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء، فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة.
قررت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء، فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة.
وقالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن هذه الخطوة، تأتي استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني.
وقالت: "استمراراً لنهج السلطنة، الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".
وأضافت وزارة الخارجية العمانية: "سيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
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