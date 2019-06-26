خلال مواجهات مع الاحتلال.. إصابة شاب دهساً وآخرين بالمطاط في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأربعاء، شاب بجروح، بعد تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، وآخرون بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الأمعري في مدينة رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن عدداً من الشبان، أصيبوا بالرصاص المطاطي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة صوبهم، وجرى معالجة معظمهم ميدانياً.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت ستة شبان، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وهم: نائل أبو كويك، ورائد اليازوري، وحسام الواوي، ومحمد صلاح، ومحمود صلاح، وعبد صلاح.كما فجّرت تلك القوات أبواب أحد المحال التجارية، ودمرت ماكينات نجارة، تعود للمواطن خليل الطوخي.