الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 14% خلال شهر نيسان

رام الله - دنيا الوطنانخفضت الصادرات خلال شهر نيسان من عام 2019 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 90.7 مليون دولار أمريكي.سجلت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر نيسان 2019 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 12 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات خلال شهر نيسان من عام 2019 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 504.7 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر نيسان 2019 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان من عام 2019. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 14% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 8% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث بلغ العجز 414 مليون دولار أمريكي.(*): تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.