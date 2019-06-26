روسيا: محاولة عرض إيران كتهديد عالمي غير مقبولة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، قال، أمس الثلاثاء، إن "أي محاولة لتقديم إيران كتهديد للأمن العالمي أمر غير مقبول".وتحدث بتروشيف في اجتماع لمستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي في القدس، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع أن إسرائيل عملت مئات المرات لمنع إيران من ترسيخ نفسها عسكريًا في سوريا.وقالت الصحيفة: إنه كان هناك إجماع على إخراج القوات الإيرانية من سوريا.بدوره، قال نتنياهو: "هذا المؤتمر فرصة حقيقية للمساعدة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وخاصة في سوريا.. لقد عملنا مئات المرات لمنع إيران من نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله، وإنشاء جبهة ثانية في الشمال ضد إسرائيل من مرتفعات الجولان، وستواصل إسرائيل منع إيران من استخدام أراضي الدول المجاورة كقاعدة لشن هجمات ضدنا".وأضاف: "لدينا أيضًا هدف شامل، وهو ألا تبقى أي قوة أجنبية وصلت إلى سوريا بعد 2011 في سوريا، ونعتقد أن هناك طرقًا لتحقيق هذا الهدف المشترك الذي سيخلق شرق أوسط أكثر استقرارًا أو على الأقل شرق أوسط أكثر استقرارًا في هذا الجزء من المنطقة.. أن تحقيق هذا الهدف سيكون مفيدًا لروسيا، ومفيدًا للولايات المتحدة، ومفيدًا لإسرائيل، وإذا أضفت، فسيكون مفيدًا لسوريا".وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: إن باب الرئيس دونالد ترامب مفتوح للتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي.. "كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو عبور الباب المفتوح".