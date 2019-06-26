شؤون فلسطينية

الرشق: تصريحات كوشنر بـ"ورشة البحرين" هذيان وتخبّط سياسي يعرّي مجدداً حقيقة المؤامرة

الرشق: تصريحات كوشنر بـ"ورشة البحرين" هذيان وتخبّط سياسي يعرّي مجدداً حقيقة المؤامرة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: أن تصريحات مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر في "ورشة البحرين" هذيان وتخبّط سياسي يعرّي مجدداً حقيقة المؤامرة "الصهيو أمريكية" في تصفية القضية الفلسطينية، عبر ما يسمّى (صفقة القرن).

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن هذه التصريحات تضع هذه المرّة قناع المزادات التجارية والمصالح الاقتصادية، لنهب المزيد من خيرات الأمّة لصالح أجندات مشبوهة، ومؤامرات مكشوفة.

وتابع: "من يسعى لخدمة فلسطين عبر المشاركة في صفقات سياسية في ثوب تجاري، يدعو لها شركاء الاحتلال ورعاة العدو ويشارك فيها قادته المجرمون، فقد أخطأ الطريق، ورضي لنفسه أن يكون عرّاباً لمشروع فاشل، تلاحقه وصمة عار التطبيع مع العدو، وخدمة أجنداته، ودعم إجرامه بحق أرضنا وشعبنا".

وشدّد الرشق على أن "شعبنا الفلسطيني وقواه الحيّة، يملك من الوعي والمقدرات الذاتية، ما يمكنه من إسقاط كل الصفقات والمؤامرات التي تستهدف أرضه وحقوقه وثوابته، ومعه في ذلك أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، الذين يقفون معه دفاعاً وتضامناً حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة".

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