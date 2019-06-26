نتنياهو يفحص اقتراح رئيس الكنيست بإلغاء الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن حزب الليكود، أعلن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيدرس اقتراحًا قدمه رئيس الكنيست يولي إدلشتاين لإلغاء الانتخابات.ويعتقد إدلشتاين، أن هناك إمكانية قانونية لإلغاء الانتخابات، لكنه لم يتم تحويل الاقتراح إلى المستشار القانوني للكنيست، للمصادقة عليه.وفقًا لاقتراح إدلشتاين، ترجع الكنيست من عطلة الانتخابات، بقرار من رئاستها، ومن ثم بقرار من اللجنة المنظمة، وبعد عودتها تقوم بسن قانون إلغاء حلها في إجراء عاجل.ووفقًا لمصادر في الكنيست، يعتمد إدلشتاين على رأي أستاذين قانونيين، وقال إدلشتاين، مساء أمس: إن أعضاء كنيست من جميع الكتل، عبروا عن معارضتهم للانتخابات، وأن "الجمهور غير معني بالذهاب إلى حملة انتخابية".ويجب أن يتضمن القانون، في حالة سنه، تغيير أجزاء من القانون الأساسي: الحكومة، فنظرًا لأن نتنياهو لم يكن قادرًا على تشكيل حكومة في الوقت الذي أعطاه له القانون، فسيتعين على الرئيس أن يقرر ما إذا كان سيكلف منتخباً آخر بتشكيل الحكومة.وصرح مسؤول رفيع المستوى في الليكود لصحيفة (هآرتس) بأن مبادرة إدلشتاين هي الآن في الساحة السياسية، ولم يتم بعد دراسة إمكانيتها القانونية بعمق. ويذكر أن المستشار القانوني للكنيست، أيال يانون، كان قد أوضح أنه لا يمكن إلغاء قانون حل الكنيست، ووصفه بأنه "نقطة اللاعودة".ومع ذلك، منذ الإعلان الرسمي عن الانتخابات المبكرة، توجه ممثلو (الليكود) و(أزرق- أبيض) إلى المستشار القانوني للكنيست لفحص سبل إلغاء القانون، والسماح للكنيست المنتهية ولايتها بمواصلة العمل.وقال مصدر في الليكود، إن نتنياهو يحاول تجنيد 80 عضو كنيست لدعم هذه العملية، من أجل التعبير عن دعمهم لها في حال وصولها إلى المحكمة، على الرغم من أنه يكفي تأييد 61 نائباً للقانون. وقال عضو الكنيست ميكي زوهار: "لا أحد يريد هذه الانتخابات، وللأسف تم جرنا هناك بسبب ليبرمان. سيقرر بيني غانتس ما إذا كان الجمهور سيتوجه إلى انتخابات غير ضرورية أم لا"، وأضاف أحد أعضاء الليكود أن" نتنياهو يدفع حزب "أزرق - أبيض إلى الزاوية".وقال بيني غانتس، رئيس (أزرق- أبيض)، إنه لم تكن هناك اتصالات بين حزبه والليكود حول هذا الموضوع، وأن "نتنياهو يخاف من العدالة العامة"، وقال حزب (يسرائيل بيتينو)، برئاسة ليبرمان، إن نتنياهو يخاف من فقدان السلطة، وأن الحزب سيدعم فقط حكومة تتألف منه، ومن الليكود وأزرق - ابيض، وعبر وزير المالية موشيه كحلون، أيضاً، عن تأييده لإلغاء الانتخابات.