بحرية الاحتلال تُفرج عن ثلاثة صيادين

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن ثلاثة صيادين، بعد اعتقال دام لعدة ساعات.وأكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين، أن بحرية الاحتلال، تفرج عن الصيادين الثلاثة، الذين اعتقلتهم فجر اليوم، قبالة شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة.