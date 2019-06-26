قيادي فلسطيني: غياب الجانب الفلسطيني عن ورشة البحرين يجعلها تُولد ميتة

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ما تحدث به كوشنر أمس، هو إطلاق اسم جديد على (صفقة القرن) واستعراض أرقام افتراضية، ويحاول الترويج لعدم الفشل للورشة الفاشلة أصلاً.



وشدّد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عبر الاقتصاد أو اقتصاد مستدام في ظل الاحتلال، ونحن نرفض (صفقة القرن) و"ورشة البحرين" التي تأتي لاستهداف القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحل الجدي والحقيقي، هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني، من خلال الحصول على حقوقه.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن هناك حرباً معلنة ضد الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني الذي خرج بموقف موحد يقول لا لـ "ورشة البحرين" يوجه رسالة بأنها عديمة النتائج.



وأضاف: كان لزاماً ألا تكون هناك مشاركة عربية، ولا أن تسضيف البحرين هذه الورشة.