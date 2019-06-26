باسم الرئيس عباس السفير عبد الهادي يكرم الطالب الفلسطيني المبدع أحمد كيالي

رام الله - دنيا الوطناستقبل السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، في مقر الدائرة السياسية بدمشق، الطالب الفلسطيني المبدع أحمد كيالي من مخيم اليرموك، ومن طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، وقدم له مكرمة مالية من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.وجاء التكريم، تقديراً لإنتاجه برنامج أتمتة بنك أسئلة امتحانية لمختلف المواد ولجميع المراحل الدراسية، حيث هذا الاختراع يوفر من المصاريف على وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كما يحافظ على سرية أسئلة الامتحانات، وأيضاً يتضمن التصحيح الآلي، ويمنع الأخطاء، وتعود الفائدة للطلاب، حيث لاقت جهوده كل التقدير من وزير التربية السوري الأستاذ عماد العزب، الذي استقبله مؤخراً شاكراً جهوده ومعتمداً اختراعه.وأشار عبد الهادي، خلال استقباله الطالب أحمد كيالي، إلى أن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، يهتم بكم أنتم الطلبة المتفوقين المبدعين، ودائماً يحثنا على دعمكم لأنكم أنتم أمل المستقبل، وبكم سنحقق حلمنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.من جهته، قدم الطالب كيالي الشكر لسيادة الرئيس محمود عباس على هذا التكريم القيم، الذي سيكون له الأثر الكبير على دراستي والاستمرار في الإبداع، واعداً سيادة الرئيس بأن يكون من الطلاب الأوائل، وعمل كل ما أستطيع لرفع اسم فلسطين عالياً في مجال العلم والإبداع.وأضاف: ويشرفني أن أقدم هذا البرنامج، هدية للرئيس محمود عباس، راعي العلم والإبداع للاستفادة منه في وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين.