الشيخ: الإدارة الأمريكية تُريد منحنا حقوقًا مدنية ودينية بعيدًا عن الحقوق السياسية

رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على تصريحات بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية، الذين قالوا إن الفلسطينيين، أضاعوا فرصة كبيرة بسبب عدم حضورهم ورشة المنامة.





رام الله - دنيا الوطنوقال الشيخ، في تغريدة عبر موقع (تويتر): إن الادعاء بأن الفلسطينيين أضاعوا فرص عديدة هو كلام باطل وغير صحيح، لأن كل ما عرض عليهم هو محاولات لتكريس الاحتلال، ومنح الفلسطينين حقوق مدنية ودينية فقط، ودون الحقوق السياسية في حقهم بدولتهم فوق تراب وطنهم.وأوضح، أن ما تتعرض له القضية الفلسطينية، الآن يكاد يكون مجزرة سياسية بحق الحقوق المشروعة، مضيفًا: "لذا نرفض ونقاوم كل مشاريع التصفية، وحتماً سننتصر".وأضاف حسين الشيخ: "ممارسة العربدة والاستعلاء والاستكبار على الشرعية الدولية، حتما لن تدوم، وحقوق الشعوب لا تضيع بالتقادم"، وفق تعبيره.