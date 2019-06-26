الفتياني لـ"هنية": لا نريد اجتماعات والمطلوب الإعلان الفوري بأن الانقسام انتهى

رام الله - دنيا الوطنقال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، هو سفير إسرائيل المتنقل، وليس ناطقاً باسم المستوطنين فقط.وأضاف في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أن كوشنر يفتح الأبوابلدولة الاحتلال في مختلف العواصم العربية، ليعطي محاضرة لمستمعين في قاعة الورشة، والذين يدركون تماماً أن الإدارة الأمريكية لا تريد من هذ الورشة وهذه الصفقة والصفعة والقرصنة، سوى أن تحقق الأمن لإسرائيل وإدامة الاحتلال وبسط السيطرة على المنطقة العربية.وقال الفتياني: "نحن منذ البداية قلنا: إن الصفقة لن تمر، وهي مرفوضة وأية نتائج اقتصادية أو غير اقتصادية لا علاقة لنا بها، والآن يجب رص الشعب الفلسطيني، وتنحية كل الخلافات الفلسطينية جانباً في مواجهة هذا الصلف الأمريكي الإسرائيلي".وشدد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: على أنهم يقولون عنها فرصة، ونحن نقول إنها قرصنة، وإسرائيل هي الشريك الأساسي والآمر بأمر بالمنطقة، على العرب أن يدركوا أن ما يجري هو فتح الأبواب لهذا الاحتلال، ليستوطن العواصم العربية، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية ونفقات وأموال دون منح حقوق الشعب الفلسطيني.وقال: "العرب موقفهم حتى الآن، حتى من ذهب إلى المنامة حسب قولهم، بأنهم يقبلوا ما يقبل به الفلسطينيون، نريد أن يتمسكوا بهذه الجملة ولا نريد شيئاً آخر منهم".وحول ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أكد الفتياني "أننا استمعنا إليه بالأمس، وهو يريد اجتماعات، المطلوب إعلان فوري أن الانقسام انتهى".وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: "إذا كنا جادين وصادقين مع الله أولاً ومع أنفسنا ومع القيم النضالية، علينا أن نعلن أن الانقسام انتهى، وأن آثاره انتهت بدون أن ندخل في اجتماعات تضيع وقتاً وفرصاً لتوجيه رسالة لهذه الإدارة الأمريكية، نحن نقول نرحب بهذا ونريد إجراءات عملية على الأرض".