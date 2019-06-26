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عربي

التلفزيون الإسرائيلي يحتفي بلقاء مع باحث سعودي يتحدث العبرية بطلاقة

التلفزيون الإسرائيلي يحتفي بلقاء مع باحث سعودي يتحدث العبرية بطلاقة
نشر التلفزيون الإسرائيلي من المنامة، لقاء مع الباحث السعودي المتخصص في اللغات والحضارات القديمة، لؤي الشريف، في مبادرة لم تحدث سابقاً، ومثيرة للجدل بالنظر لعدم وجود أي علاقة رسمية بين الرياض وعاصمة دول الاحتلال التي احتفت باللقاء.

 


وظهر الشريف الذي يتقن اللغة العبرية، في اللقاء من العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف ورشة عمل تقودها واشنطن ضمن ما يعرف بـ "صفقة القرن".

ونشر الشاب السعودي المعروف، اللقاء على حسابه في موقع "تويتر" وكتب معلقاً "(لماذا تُحب العبرية؟) أجبت: أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام) العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل".

وبدا الجانب الإسرائيلي سعيداً بذلك اللقاء، إذ نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية إسرائيل، فيديو للقاء وكتب معلقاً "الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معرباً عن عشقه وحبه للغة العبرية: (أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع).

وأثارت مبادرة الشريف جدلاً واسعاً بين مواطنيه ومدونين عرب في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين مؤيد للخطوة ويعتبرها حديثاً عابراً لا يحمل أي دلالات رسمية بالنظر لموقف السعودية الرافض للتطبيع مع دول الاحتلال وبين معارض للقاء ويرى فيه نوعاً من التطبيع.

ويمتلك الشريف منصة تعليمية إلكترونية لتعليم اللغات المنطقة القديمة، إذ يعلم فيها من المنامة، اللغة العبرية التي يتقنها وطالما أثار جدلاً بسبب حديثه فيها في مناسبات عامة.



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