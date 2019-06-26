مؤتمر مانحي (أونروا) يجمع 110 ملايين دولار

رام الله - دنيا الوطنطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية؛ لمواصلة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وقال غوتيريش في كلمته خلال مؤتمر للمانحين، حيث تم جمع أكثر من 110 ملايين دولار للوكالة: "أطلب بكل تواضع من جميع المانحين الإبقاء على دعمهم لوكالة (أونروا) عند مستوى العام الماضي".وأضاف: "نحن نعرف ما هو على المحك "التعليم لنصف مليون طفل، وثمانية ملايين زيارة إلى منشآت الرعاية الصحية كل عام، وإغاثة طارئة لـ 1.5 مليون شخص في غزة وحدها يعتمد مليون لاجئ فلسطيني على (أونروا) للحصول على غذائهم"، وفق (روسيا اليوم).