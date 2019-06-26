الجيش المصري يحبط هجومًا مسلحًا في العريش

رام الله - دنيا الوطنأحبط الجيش المصري، هجومًا متزامنًا على ثلاثة حواجز أمنية بمدينة العريش شمالي سيناء.وقالت مصادر أمنية مصرية: إن "عددًا من الإرهابيين استهدفوا الحواجز الثلاث، وأطلقوا النار نحو قوات الأمن الموجودة عند الحواجز، ثم وقع اشتباك أسفر عن مقتل سبعة منهم، إثنان كانا يرتديان حزامين ناسفين".وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة من قوات الأمن المصري، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من العناصر المسلحة، بعد ملاحقتهم وتمشيط محيط مواقع الاشتباكات.وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق القبض على 8 عناصر قالت إنهم تابعين لتنظيم الإخوان، وكانوا يعملون على توجيه العناصر التي تقوم بتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، حسب بيان صادر عن الوزارة.