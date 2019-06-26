صور: ظهور جديد لأسماء الأسد

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد، مجموعة من أهالي محافظة السويداء، الذين أطلقوا مبادرة ذاتية.ونشرت الرئاسة السورية على صفحتها بموقع (فيسبوك) صورة لأسماء الأسد برفقة أهالي المحافظة.وأكدت الرئاسة السورية، أن أسماء الأسد استقبلتهم تقديراً لمبادرتهم، ولما حققوه من دور مجتمعي حضاري وإنساني كبير.