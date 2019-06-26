استمرار الأجواء الحارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-22 32-20 28-19 بيت لحم 33-22 32-20 28-19 رام الله والبيرة 32-21 31-19 27-18 طولكرم 34-24 33-24 30-23 نابلس 35-23 34-21 30-20 قلقيلية 34-24 33-24 30-23 جنين 36-24 35-23 33-21 سلفيت 33-22 32-20 28-19 طوباس 36-24 35-23 33-21 روابي 35-23 34-21 30-20 الخليل 32-21 31-19 27-18 غزه 32-24 31-24 29-24 أريحا 43-27 42-26 39-24 خانيونس 32-24 31-24 29-24 الأغوار الشمالية 41-25 40-24 37-22 رفح 33-24 32-24 30-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الاربعاء والخميس من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: